Медведева – об Олимпиаде: "Хоть и под белым флагом, но мы будем представлять свою страну"

Российская фигуристка Евгения Медведева, которая занимает второе место после короткой программы на чемпионате Европы, подчеркнула, что старается не думать о соперницах и сосредотачивается на своих элементах. При этом 18-летняя спортсменка, уступившая Алине Загитовой, отметила, что соперничество иногда подстегивает.

– Вы постоянно вместе тренируетесь с Загитовой, а теперь еще и на соревнованиях конкурируете, тяжело? – вопрос Медведевой.

– Всю жизнь следую правилу: у меня свой собственный путь, по которому я постараюсь пройти. Время научило меня тому, что надо смотреть по сторонам, но у нас индивидуальный вид спорта. Бывают моменты, когда соперничество действительно подстегивает, но нужно концентрироваться на своих элементах и в моем случае это очень важно.

– Что скажете о предстоящей поездке в Пхенчхан?

– Все СМИ буквально взрывались месяц назад: "Россия едет на Олимпиаду! Будут командные виды спорта!". Хоть и под белым олимпийским флагом, но мы олимпийские атлеты из России и будем представлять свою страну. Для меня большая честь получить возможность выступать за свою страну и показывать: мы русские! (Екатерина БЕСПАЛОВА)