05:24 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Фигурное катание

Коляда дважды упал во время выступления на Играх-2018

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Россиянин Михаил Коляда дважды упал на лед во время своего выступления командных соревнований фигуристов на Олимпийских играх в Пхенчхане. 22-летний россиянин получил от судей 74,36 балла и стал 8-м в короткой программе.

Кроме того, после провального выступления фигурист не стал останавливаться в микст-зоне для интервью.

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КОММЕНТАРИИ (10)
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исперов22081973

Надо было Плющенко попросить выступить,или Алиева ставить.Женя и с травмой был бы в порядке.Ковтун,как и Коляда просто никакие.

09:23

китайский обозреватель

Вопросы не только к Коляде, но и к личным наставникам и к тренерам сборной. Неужели никто подсказать парню не мог, что здесь нужно потише. Чувак ни много ни мало, возможно, лишил сам себя командной (но при этом и личной!) золотой медали. Эххх... Тем не менее шансы, даже с ослабленным составом и Колядой, есть вполне.

08:38

DmitrySamara

Это карма. Не праведный поступок приводит к логичным результатам...Они же хотели поучаствовать в этом балагане. Вот и играют свою роль шутов.

07:57

Igrok Igorek

Чего он там планировал? Допланировался, надо было "просто" научиться...

07:08

Доктор со стажем

Чертовски не хватает анаболиков, даже на ногах не стоит.

06:44

diolym

Джон....Сильвер, забудьте, это давно уже не спорт. И уже даже не бизьнес.

06:05

Джон....Сильвер

А что вы хотели? На олимпиаду и допустили только наших бестолковых. Типа этого Коляды. У нас теперь есть только одна надежда - женское катание. Даже в хоккей не верю!

06:03

diolym

Пробьёмся. Не ругайтесь на них особо. Посмотрите результаты тренировочных заездов на санях для релакса.

05:59

redgy

Обделался.. Жаль.. Хейтерам Плюща привет

05:52

barbos-68

Коляда вычеркнул команду из борьбы за первое место--где теперь у канадцев пять очков отыгрывать?

05:41

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