Коляда дважды упал во время выступления на Играх-2018

Россиянин Михаил Коляда дважды упал на лед во время своего выступления командных соревнований фигуристов на Олимпийских играх в Пхенчхане. 22-летний россиянин получил от судей 74,36 балла и стал 8-м в короткой программе.
Кроме того, после провального выступления фигурист не стал останавливаться в микст-зоне для интервью.
исперов22081973
Надо было Плющенко попросить выступить,или Алиева ставить.Женя и с травмой был бы в порядке.Ковтун,как и Коляда просто никакие.
09:23
китайский обозреватель
Вопросы не только к Коляде, но и к личным наставникам и к тренерам сборной. Неужели никто подсказать парню не мог, что здесь нужно потише. Чувак ни много ни мало, возможно, лишил сам себя командной (но при этом и личной!) золотой медали. Эххх... Тем не менее шансы, даже с ослабленным составом и Колядой, есть вполне.
08:38
DmitrySamara
Это карма. Не праведный поступок приводит к логичным результатам...Они же хотели поучаствовать в этом балагане. Вот и играют свою роль шутов.
07:57
Igrok Igorek
Чего он там планировал? Допланировался, надо было "просто" научиться...
07:08
Доктор со стажем
Чертовски не хватает анаболиков, даже на ногах не стоит.
06:44
diolym
Джон....Сильвер, забудьте, это давно уже не спорт. И уже даже не бизьнес.
06:05
Джон....Сильвер
А что вы хотели? На олимпиаду и допустили только наших бестолковых. Типа этого Коляды. У нас теперь есть только одна надежда - женское катание. Даже в хоккей не верю!
06:03
diolym
Пробьёмся. Не ругайтесь на них особо. Посмотрите результаты тренировочных заездов на санях для релакса.
05:59
redgy
Обделался.. Жаль.. Хейтерам Плюща привет
05:52
barbos-68
Коляда вычеркнул команду из борьбы за первое место--где теперь у канадцев пять очков отыгрывать?
05:41