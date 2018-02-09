Коляда дважды упал во время выступления на Играх-2018

Россиянин Михаил Коляда дважды упал на лед во время своего выступления командных соревнований фигуристов на Олимпийских играх в Пхенчхане. 22-летний россиянин получил от судей 74,36 балла и стал 8-м в короткой программе.

Кроме того, после провального выступления фигурист не стал останавливаться в микст-зоне для интервью.