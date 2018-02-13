Екатерина Боброва: "Хотим уехать из Пхенчхана, показав наш лучший результат"

Российские фигуристы Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев, 12 февраля завоевавшие серебро Олимпиады 2018 года в командном турнире, намерены выиграть в Пхенчхане и индивидуальные медали. Спортсмены, выигравшие в Сочи-2014 золото в этом же виде программы, не скрывают, что разочарованы выступлением в личных соревнованиях на домашних Играх.
- В Сочи, как ни крути, у вас был праздник от самой Олимпиады и золота в командном турнире, но разочарование от результата в личном. Эти два впечатления живут отдельно?
- У меня действительно Олимпиада в Сочи делится на этапы. Что-то хорошее, что-то плохое, что-то очень плохое, - цитирует "Р-Спорт" Боброву. - Например, когда я валялась с температурой 40,1 - фотографию термометра могу показать - и не могла ни пойти посмотреть на выступления одиночниц, ни на биатлон съездить.
Я тоже делю Олимпиаду, - отметил Соловьев. - Это и невероятная атмосфера, и разочарование в личном турнире. Но это пройденный этап, мы с того момента стали другими. И все сложности, которые нас коснулись, только закалили нас. Сделали сильными. Теперь мы можем преодолеть любые трудности.
- С чем вы хотите уехать домой из Кореи?
- Мы хотим уехать с чувством, что мы сделали все, на что способны, исполнили программы чисто, - сказал Соловьев. - И, конечно, с медалями. Нас интересуют только медали. Мы уже не маленькие дети, которые хотят просто хорошо прокататься. Ради этих медалей мы пропадаем на катке большую часть жизни и отдаем все силы.
- Конечно, мы не поесть вкусной еды на сборы в Японию и на Олимпиаду в Корею приехали, - добавила Боброва. - Мы на нашей третьей Олимпиаде, и мы хотим уехать отсюда, показав наш лучший результат.
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Дополнительная информация
https://rsport.ria.ru/winter2018_analytics/20180213/1132487199.html
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Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку.Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину.Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат. Вот тот блог--- http://krati.co/blog
12:05
suomi257
хороший совет можно дать....поменьше пиариться надо!!!
11:50
Александр 5
А на что они ещё пойдут ради медалей? От флага они уже отказались.
11:46
shur
Успехов! Но канадцев, вряд ли обойдете. А если сделаете брата и сестру Шибутани, это будет здорово!
10:27
Max2015
Когда ты безнадежно далек от канадцев и французов начиная даже с экстерьера, то лучше просто поесть в Корее вкусной санкционной еды!
10:26