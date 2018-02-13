Екатерина Боброва: "Хотим уехать из Пхенчхана, показав наш лучший результат"

Российские фигуристы Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев, 12 февраля завоевавшие серебро Олимпиады 2018 года в командном турнире, намерены выиграть в Пхенчхане и индивидуальные медали. Спортсмены, выигравшие в Сочи-2014 золото в этом же виде программы, не скрывают, что разочарованы выступлением в личных соревнованиях на домашних Играх.

- В Сочи, как ни крути, у вас был праздник от самой Олимпиады и золота в командном турнире, но разочарование от результата в личном. Эти два впечатления живут отдельно?

- У меня действительно Олимпиада в Сочи делится на этапы. Что-то хорошее, что-то плохое, что-то очень плохое, - цитирует "Р-Спорт" Боброву. - Например, когда я валялась с температурой 40,1 - фотографию термометра могу показать - и не могла ни пойти посмотреть на выступления одиночниц, ни на биатлон съездить.

Я тоже делю Олимпиаду, - отметил Соловьев. - Это и невероятная атмосфера, и разочарование в личном турнире. Но это пройденный этап, мы с того момента стали другими. И все сложности, которые нас коснулись, только закалили нас. Сделали сильными. Теперь мы можем преодолеть любые трудности.

- С чем вы хотите уехать домой из Кореи?

- Мы хотим уехать с чувством, что мы сделали все, на что способны, исполнили программы чисто, - сказал Соловьев. - И, конечно, с медалями. Нас интересуют только медали. Мы уже не маленькие дети, которые хотят просто хорошо прокататься. Ради этих медалей мы пропадаем на катке большую часть жизни и отдаем все силы.

- Конечно, мы не поесть вкусной еды на сборы в Японию и на Олимпиаду в Корею приехали, - добавила Боброва. - Мы на нашей третьей Олимпиаде, и мы хотим уехать отсюда, показав наш лучший результат.

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