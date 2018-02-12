Алина Загитова: "Справилась с волнением, не подвела команду"

Российская фигуристка Алина Загитова после проката произвольной программы в командном турнире Олимпиады-2018 отметила, что довольна своим выступлением. 15-летняя спортсменка заняла первое место, чем обеспечила сборной России серебро Игр. Кроме того, она установила личный рекорд в произвольной программе (158,08).

- Прокатала хорошо, довольна, справилась с волнением, не подвела команду, - заявила Загитова. - Всегда настрагиваю себя на то, что раз хорошо работаю на тренировках, то почему бы сейчас это не показать в соревнованиях? (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

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