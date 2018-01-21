Алина Загитова: "Оцениваю свое выступление на четверку"

Чемпионка Европы Алина Загитова​ после победы поблагодарила тренеров и отметила, что в ее прокате были недочеты. Также она отметила, что разница во времени с Кореей не помешает подготовиться к выступлению на Олимпиаде.

– Спасибо тренерам, что терпят меня и всем тем, кто за меня болел! – сказала она. – Выступление сегодня оцениваю на четверку, потому что как мы уже обсудили уже с тренерами, были технические недочеты и их нужно исправлять. Рада откатать две программы чисто и стать чемпионкой Европы, но нужно идти дальше.

Время не имеет значения, будем привыкать и готовиться к Играм-2018 как обычно. (Екатерина БЕСПАЛОВА)

Золотое выступление Алины Загитовой. Видео