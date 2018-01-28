17:35 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Фигурное катание

Александр Горшков: "МОК продолжает борьбу с Россией"

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Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков подчеркнул, что в организации пока не получили списки тренеров, которых отстранили от Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане.

- В настоящее время мы не получили списки отстраненных тренеров, поэтому что-то конкретное говорить тяжело, - приводит RT слова Горшкова. - МОК продолжает борьбу с Россией. Вполне возможно, что решение принималось по такому же принципу, как в отношении спортсменов.

МОК оставил без приглашений на Олимпиаду в Пхенчхане 28 специалистов, работающих с российскими спортсменами – 22 тренеров и 6 медиков, изначально в списке тренеров и персонала российской делегации было 280 человек.

МОК не пригласил на Олимпиаду 22 тренеров российских спортсменов 

Дополнительная информация

https://russian.rt.com/sport/news/474945-mok-borba-rossiya

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КОММЕНТАРИИ (1)
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tiger 1972

Их и дальше будут утюжить, а они каждый раз надеются что это все.Если они такие идиоты ,так им и надо,если на мнение болельщиков наплевать.

18:40