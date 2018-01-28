Александр Горшков: "МОК продолжает борьбу с Россией"

Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков подчеркнул, что в организации пока не получили списки тренеров, которых отстранили от Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане.

- В настоящее время мы не получили списки отстраненных тренеров, поэтому что-то конкретное говорить тяжело, - приводит RT слова Горшкова. - МОК продолжает борьбу с Россией. Вполне возможно, что решение принималось по такому же принципу, как в отношении спортсменов.

МОК оставил без приглашений на Олимпиаду в Пхенчхане 28 специалистов, работающих с российскими спортсменами – 22 тренеров и 6 медиков, изначально в списке тренеров и персонала российской делегации было 280 человек.

МОК не пригласил на Олимпиаду 22 тренеров российских спортсменов