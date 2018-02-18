Ольга Андрианова: "По Крушельницкому кто-то сработал, но не наши ребята"

По данным Inside the Games бронзовый призер Пхенчхана-2018 по керлингу в миксте Александр Крушельницкий подозревает, что мельдоний могли подсыпать ему конкуренты по сборной России, не отобравшиеся на Олимпиаду. Бывший президент Федерации керлинга России и экс-тренер национальной сборной Ольга Андрианова прокомментировала "СЭ" такую возможность.
– Существует спортивная разведка и контрразведка, – сказала Андрианова. – Длительное время Брызгалова и Крушельницкий находились в Японии. Ясно, что они были фаворитами и шли на призовые места. Считаю, что кто-то сработал, но я не думаю, что это наши ребята. Иначе, как работать и как жить. Уверена, что сам парень не принимал, потому что он слишком долго пробивался в сборную. Его долгое время не брали в молодежную и национальную команды. Наконец, он получил возможность выиграть олимпийскую медаль. Считаю, что это провокация.
Возможно, препарат есть. Не думаю, что ВАДА будет обманывать. Главный вопрос – как вещество попало в организм спортсмена. Речь о случайном применении препарата, который добавили в еду третьи лица без ведома спортсмена. Не верю, что наши спортсмены и врачи это сделали. К сожалению, наши ребята не обучены не оставлять без контроля свои бутылки и еду, предпринимать другие меры безопасности. К сожалению, врачи и тренеры не досмотрели. Для меня эта личная трагедия, ведь я очень уважаю этих ребят. (Евгений БЕЛОУСОВ)
tilitryam
вранье - просто США по количеству медалей опустились ниже России сегодня + хоккеисты проиграли в субботу. Пробы были и до, и после, и все было в порядке. Просто кое-кому надо, чтобы был этот скандал. А парень 100% чист.
00:31
740
облажались.....
23:22 18 февраля
IRB
Ну вот откуда у тренера по керлингу этот ГБ-шный сленг
22:38 18 февраля
yspesh4
Снежик Нельзя исключать, что по Крушельницкому сработал сам Крушельницкий. Специально, чтобы попасться. 18:32 /// А еще Троцкий сам зарубился ледорубом, а Кеннеди лично нанимал киллера. Ну и сколько им деньгов закулиса отсыпала за это, по-твоему?
22:11 18 февраля
let6zoehpq0h7xj
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя;)Вот сами почитайте --- http://krati.co/blog
21:38 18 февраля
Дитмар
Может он думал, что мельдоний разрешили снова??? А то всех замельдоненых ранее амнистировали
21:18 18 февраля
Tribunal Z
Бараны, одним словом, безответственно отнёсся к тому что ел, а особенно с кем ел и где!!!
20:54 18 февраля
PLUT-IN
Как принято в России всегда виноват кто то другой. Это уже генетика.
20:01 18 февраля
Пятко Ш.-Задэ
Эх, классическая версия "целовался с девушкой, принимающий мельдоний" в этом случае не прокатит ...
19:05 18 февраля
andersen78
Ну мельдоний это смешно, что нибудь серьезное бы было, а так глупость
19:02 18 февраля
lapp
Анализы он сдавал, как выясняется 22 января, то есть к началу олимпиады было известно о подозрении. Его могли просто не пустить на олимпиаду, но предпочли "публичную порку"
18:59 18 февраля
lapp
Думаю, что ни хоккеистов ни лыжников не тронут, за них могут впрячься международные федерации, организовать расследование. А Крушельницкий никому не нужен. Медаль отберут и ещё раз ткнут в морду - мы вас пустили за стол, а вы и ноги на стол
18:56 18 февраля
NapoliFC
И еще вопрос, кто следующий Кови или лыжники?
18:42 18 февраля
NapoliFC
Нельзя исключать, что по Крушельницкому сработал сам Крушельницкий. Специально, чтобы попасться. - ну это тоже вариант, правда я слышал что у нас вроде теперь уголовная ответственность за допинг?
18:41 18 февраля
alur66
Ерунда. Сожрал-виноват. Но самое главное-не фиг туда было ехать-один позор только опять . Предупреждали-ну а коль согласились-получайте по полной-ЛУЗЕРЫ а не спортсмены.
18:33 18 февраля
Джерри. Без Тома.
Америкосы в этом плане умнее наших. Пьют только из собственноручно открытых бутылочек и жрут только то, что принесут свои люди. А мы, наивные, трескаем, что попало.
18:32 18 февраля
Снежик
Нельзя исключать, что по Крушельницкому сработал сам Крушельницкий. Специально, чтобы попасться.
18:32 18 февраля
Richter-00
Всю еду с собой брать что ли? Это явно провокация.
18:25 18 февраля
NapoliFC
Там еда казенная их корейцы кормят, сыпь что хочешь и как хочешь и главное не это: пробирки открываются на раз (для Макларена это швейцарцы доказали) сыпь что хочешь туда, подменяй пробы делай что хочешь вообще пробы у ВАДА хранятся...
18:22 18 февраля
elnik67
А что, перед Олимпиадой всех участников не проверяли, на всякий случай?
18:21 18 февраля
ОАР-овцы -- гоу хоум
Ещё наши СОВЕТСКИЕ мамы учили нас не брать чужого и ОСОБЕННО конфеты и др. от незнакомых дядек и тётек....
18:20 18 февраля
Ru5
не обучены? вы что, с луны свалились? против вас ведутся диверсии, а вы все еще не обучены? неужели сложно за этим проследить?
18:17 18 февраля
merniloskut
Наверное его бывшая постаралась... Бабы они такие!
18:12 18 февраля