Ольга Андрианова: "По Крушельницкому кто-то сработал, но не наши ребята"

По данным Inside the Games бронзовый призер Пхенчхана-2018 по керлингу в миксте Александр Крушельницкий подозревает, что мельдоний могли подсыпать ему конкуренты по сборной России, не отобравшиеся на Олимпиаду. Бывший президент Федерации керлинга России и экс-тренер национальной сборной Ольга Андрианова прокомментировала "СЭ" такую возможность.

– Существует спортивная разведка и контрразведка, – сказала Андрианова. – Длительное время Брызгалова и Крушельницкий находились в Японии. Ясно, что они были фаворитами и шли на призовые места. Считаю, что кто-то сработал, но я не думаю, что это наши ребята. Иначе, как работать и как жить. Уверена, что сам парень не принимал, потому что он слишком долго пробивался в сборную. Его долгое время не брали в молодежную и национальную команды. Наконец, он получил возможность выиграть олимпийскую медаль. Считаю, что это провокация.

Возможно, препарат есть. Не думаю, что ВАДА будет обманывать. Главный вопрос – как вещество попало в организм спортсмена. Речь о случайном применении препарата, который добавили в еду третьи лица без ведома спортсмена. Не верю, что наши спортсмены и врачи это сделали. К сожалению, наши ребята не обучены не оставлять без контроля свои бутылки и еду, предпринимать другие меры безопасности. К сожалению, врачи и тренеры не досмотрели. Для меня эта личная трагедия, ведь я очень уважаю этих ребят. (Евгений БЕЛОУСОВ)

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