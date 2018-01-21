Юрлова, Виролайнен и Кайшева – в предварительном составе сборной России на Олимпиаду-2018

Старший тренер женской сборной России Сергей Коновалов назвал предварительную заявку команды на Олимпийские игры-2018. В состав вошли пять спортсменок.

– В предварительную заявку для участия в Олимпийских играх у нас входит пять человек: Екатерина Юрлова-Перхт, Дарья Виролайнен, Ирина Услугина, Татьяна Акимова и Ульяна Кайшева, – приводит официальный сайт СБР слова Коновалова. – На заключительный этап подготовки к Олимпиаде мы останемся здесь, в Антерсельве.

Ульяна Кайшева проведет заключительный сбор в Риднау под руководством Виталия Норицына. Ульяна готовилась к сезону с резервной командой, поэтому тренерским штабом было принято такое решение.

Олимпийские игры-2018 пройдут с 9 по 25 февраля в Пхенчхане.