Юрлова, Виролайнен и Кайшева – в предварительном составе сборной России на Олимпиаду-2018

Старший тренер женской сборной России Сергей Коновалов назвал предварительную заявку команды на Олимпийские игры-2018. В состав вошли пять спортсменок.
– В предварительную заявку для участия в Олимпийских играх у нас входит пять человек: Екатерина Юрлова-Перхт, Дарья Виролайнен, Ирина Услугина, Татьяна Акимова и Ульяна Кайшева, – приводит официальный сайт СБР слова Коновалова. – На заключительный этап подготовки к Олимпиаде мы останемся здесь, в Антерсельве.
Ульяна Кайшева проведет заключительный сбор в Риднау под руководством Виталия Норицына. Ульяна готовилась к сезону с резервной командой, поэтому тренерским штабом было принято такое решение.
Олимпийские игры-2018 пройдут с 9 по 25 февраля в Пхенчхане.
ksuxa
Акимова - просто ужас и зачем ее везти за тридевять земель?
19:52
Да здравствуют О.И.-18 без рсфср
ДОЛОЙ ВСЮ троицу из заголовка!!!!! Тюменская слива заменит ВСЕХ!!!!!!!
19:40
Доктор со стажем
После сегодняшней провальной гонки Акимову надо брать обязательно! Виролайнен и Услугина поедут в качестве дополнительного багажа, надеюсь -за свой счёт. Кайшева- ну что тут сказать, на безрыбье и рак рыба...
18:55
ЮКИ
только Самоходом!
17:52
inachipoch
А почему Сливку с Загорулькой не взяли?
17:46
Джон....Сильвер
Иногда цветочная Юрлова, мазила Виролайнен и черепаха Кайшева, кого еще добавите крота Акимову? На всю гигантскую страну ни одной биатлонистки не смогли вырастить!
17:41
ivradm
Эээ... А можно всех посмотреть или это все? :)
17:27
xxx5
Как только не гробят Кайшеву, вот опять к этому недотренеру Норицыну отправили, он уже Якушову добил, теперь за Ульяну возьмется.
17:15