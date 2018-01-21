16:08 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Биатлон

Юрлова, Виролайнен и Кайшева – в предварительном составе сборной России на Олимпиаду-2018

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Старший тренер женской сборной России Сергей Коновалов назвал предварительную заявку команды на Олимпийские игры-2018. В состав вошли пять спортсменок.

– В предварительную заявку для участия в Олимпийских играх у нас входит пять человек: Екатерина Юрлова-Перхт, Дарья Виролайнен, Ирина Услугина, Татьяна Акимова и Ульяна Кайшева, – приводит официальный сайт СБР слова Коновалова. – На заключительный этап подготовки к Олимпиаде мы останемся здесь, в Антерсельве.

Ульяна Кайшева проведет заключительный сбор в Риднау под руководством Виталия Норицына. Ульяна готовилась к сезону с резервной командой, поэтому тренерским штабом было принято такое решение.

Олимпийские игры-2018 пройдут с 9 по 25 февраля в Пхенчхане.

Дополнительная информация

http://biathlonrus.com/main/2018/59036/

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КОММЕНТАРИИ (8)
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ksuxa

Акимова - просто ужас и зачем ее везти за тридевять земель?

19:52

Да здравствуют О.И.-18 без рсфср

ДОЛОЙ ВСЮ троицу из заголовка!!!!! Тюменская слива заменит ВСЕХ!!!!!!!

19:40

Доктор со стажем

После сегодняшней провальной гонки Акимову надо брать обязательно! Виролайнен и Услугина поедут в качестве дополнительного багажа, надеюсь -за свой счёт. Кайшева- ну что тут сказать, на безрыбье и рак рыба...

18:55

ЮКИ

только Самоходом!

17:52

inachipoch

А почему Сливку с Загорулькой не взяли?

17:46

Джон....Сильвер

Иногда цветочная Юрлова, мазила Виролайнен и черепаха Кайшева, кого еще добавите крота Акимову? На всю гигантскую страну ни одной биатлонистки не смогли вырастить!

17:41

ivradm

Эээ... А можно всех посмотреть или это все? :)

17:27

xxx5

Как только не гробят Кайшеву, вот опять к этому недотренеру Норицыну отправили, он уже Якушову добил, теперь за Ульяну возьмется.

17:15