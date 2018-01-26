Вольфганг Пихлер: "Мне повезло поехать на Олимпиаду-2018, но решения по россиянам абсурдны"

Бывший тренер женской сборной России Вольфганг Пихлер, ныне наставник сборной Швеции, выразил надежду, что российские спортсмены смогут поехать на Олимпиаду-2018. Специалист также добавил, что он планирует отправиться в Корею 3 февраля.
– Я действительно еду в Корею, планирую уже третьего февраля присоединиться к команде, – цитирует "Р-Спорт" Пихлера. – Наши спортсмены уже туда улетели. По ситуации могу сказать коротко: мне очень повезло. Понятно, что я не сидел, сложа руки: как только стало известно, что МОК не дает мне возможности получить аккредитацию, я тут же обратился к адвокатам. Они составили письмо, которое я отправил в МОК, и в итоге я имею возможность поехать на Игры, хотя не слишком на это надеялся.
Правильнее сказать, надеялся, но при этом прекрасно понимал, что вся эта история развивается по каким-то абсолютно абсурдным правилам, поэтому и решения, которые принимались и продолжают приниматься в отношении российских спортсменов абсурдны и необъяснимы. Поэтому повторю: мне просто очень повезло. Очень надеюсь, что за оставшееся до Игр время кому-то из российских спортсменов тоже может повезти.
Напомним, в декабре стало известно о том, что Пихлер не сможет получить аккредитацию на участие в Олимпийских играх-2018. При этом Пихлер и шведская федерация не смогут оспорить это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS), так как речь идет о лишении аккредитации, а не о дисквалификации.
Соответствующее решение было принято Международным олимпийским комитетом (МОК) в связи с тем, что тренеры, работавшие с уличенными в допинге спортсменами, не допускаются к Олимпиаде-2018. Экс-наставник сборной России тренировал Ольгу Зайцеву и Яну Романову, которые были пожизненно отстранены МОК от участия в Олимпиадах.
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Дополнительная информация
https://rsport.ria.ru/winter2018_news/20180126/1131647413.html
- Ольга Зайцева (биатлон)
- МОК
- Яна Романова
- Вольфганг Пихлер
- Сборная России (биатлон)
- Сборная Швеции (биатлон)
Vlаdimir
Когда-то больше всех призывавший к отстранению биатлонистов России, недавно выражавший поддержку Зайцевой сегодня не смог проявить солидарность с Зайцевой и потребовать снятия с неё обвинений.
21:18
spetrov
Если немного абстрагироваться от того, что речь идет о российских спортсменах, ситуация сама по себе очень полезна для понимания, с кем мы имеем дело, что из себя представляет т.н. просвещенный Запад.
21:10
rusfed 2.0
Майдаша, а Знарок почему тогда едет? Потому что латыш? )
20:59
Антимайдан
Полагаю, к шведским адвокатам МОК прислушался вовсе не потому, что они лучше российских. А только потому, что они - шведские, а не российские (защищают интересы Швеции, а не России).
20:37
maksimalist
Его наградили за это!!! Со слов Драчева "Про женский биатлон сложно говорить без боли. Я говорил много раз и снова повторюсь — женскую сборную страны «убил» Вольфганг Пихлер. После его работы очень тяжело всё восстановить, и эта работа только началась. Фактически он загубил весь основной состав, а сейчас под флагом России бегают девушки из второго, а то и третьего. В сборной даже нет лидера, девочкам не на кого ориентироваться".
19:52
shpasic
допинг-тренер на олимпиаде и не отстранён пожизненно?
19:49
shu
позор
19:38