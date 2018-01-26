Вольфганг Пихлер: "Мне повезло поехать на Олимпиаду-2018, но решения по россиянам абсурдны"

Бывший тренер женской сборной России Вольфганг Пихлер, ныне наставник сборной Швеции, выразил надежду, что российские спортсмены смогут поехать на Олимпиаду-2018. Специалист также добавил, что он планирует отправиться в Корею 3 февраля.

– Я действительно еду в Корею, планирую уже третьего февраля присоединиться к команде, – цитирует "Р-Спорт" Пихлера. – Наши спортсмены уже туда улетели. По ситуации могу сказать коротко: мне очень повезло. Понятно, что я не сидел, сложа руки: как только стало известно, что МОК не дает мне возможности получить аккредитацию, я тут же обратился к адвокатам. Они составили письмо, которое я отправил в МОК, и в итоге я имею возможность поехать на Игры, хотя не слишком на это надеялся.

Правильнее сказать, надеялся, но при этом прекрасно понимал, что вся эта история развивается по каким-то абсолютно абсурдным правилам, поэтому и решения, которые принимались и продолжают приниматься в отношении российских спортсменов абсурдны и необъяснимы. Поэтому повторю: мне просто очень повезло. Очень надеюсь, что за оставшееся до Игр время кому-то из российских спортсменов тоже может повезти.

Напомним, в декабре стало известно о том, что Пихлер не сможет получить аккредитацию на участие в Олимпийских играх-2018. При этом Пихлер и шведская федерация не смогут оспорить это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS), так как речь идет о лишении аккредитации, а не о дисквалификации.

Соответствующее решение было принято Международным олимпийским комитетом (МОК) в связи с тем, что тренеры, работавшие с уличенными в допинге спортсменами, не допускаются к Олимпиаде-2018. Экс-наставник сборной России тренировал Ольгу Зайцеву и Яну Романову, которые были пожизненно отстранены МОК от участия в Олимпиадах.

Ирония судьбы-2018. Пихлеру отказано в Олимпиаде