19:28 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Биатлон

Вольфганг Пихлер: "Мне повезло поехать на Олимпиаду-2018, но решения по россиянам абсурдны"

Вольфганг ПИХЛЕР (справа). Фото Федор УСПЕНСКИЙ, "СЭ"
Вольфганг ПИХЛЕР (справа). Фото Федор УСПЕНСКИЙ, "СЭ"
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Бывший тренер женской сборной России Вольфганг Пихлер, ныне наставник сборной Швеции, выразил надежду, что российские спортсмены смогут поехать на Олимпиаду-2018. Специалист также добавил, что он планирует отправиться в Корею 3 февраля.

– Я действительно еду в Корею, планирую уже третьего февраля присоединиться к команде, – цитирует "Р-Спорт" Пихлера. – Наши спортсмены уже туда улетели. По ситуации могу сказать коротко: мне очень повезло. Понятно, что я не сидел, сложа руки: как только стало известно, что МОК не дает мне возможности получить аккредитацию, я тут же обратился к адвокатам. Они составили письмо, которое я отправил в МОК, и в итоге я имею возможность поехать на Игры, хотя не слишком на это надеялся.

Правильнее сказать, надеялся, но при этом прекрасно понимал, что вся эта история развивается по каким-то абсолютно абсурдным правилам, поэтому и решения, которые принимались и продолжают приниматься в отношении российских спортсменов абсурдны и необъяснимы. Поэтому повторю: мне просто очень повезло. Очень надеюсь, что за оставшееся до Игр время кому-то из российских спортсменов тоже может повезти.

Напомним, в декабре стало известно о том, что Пихлер не сможет получить аккредитацию на участие в Олимпийских играх-2018. При этом Пихлер и шведская федерация не смогут оспорить это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS), так как речь идет о лишении аккредитации, а не о дисквалификации.

Соответствующее решение было принято Международным олимпийским комитетом (МОК) в связи с тем, что тренеры, работавшие с уличенными в допинге спортсменами, не допускаются к Олимпиаде-2018. Экс-наставник сборной России тренировал Ольгу Зайцеву и Яну Романову, которые были пожизненно отстранены МОК от участия в Олимпиадах.

Ирония судьбы-2018. Пихлеру отказано в Олимпиаде

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Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/winter2018_news/20180126/1131647413.html

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Материалы сюжета: Россия. Допинговая проблема
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (7)
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Vlаdimir

Когда-то больше всех призывавший к отстранению биатлонистов России, недавно выражавший поддержку Зайцевой сегодня не смог проявить солидарность с Зайцевой и потребовать снятия с неё обвинений.

21:18

spetrov

Если немного абстрагироваться от того, что речь идет о российских спортсменах, ситуация сама по себе очень полезна для понимания, с кем мы имеем дело, что из себя представляет т.н. просвещенный Запад.

21:10

rusfed 2.0

Майдаша, а Знарок почему тогда едет? Потому что латыш? )

20:59

Антимайдан

Полагаю, к шведским адвокатам МОК прислушался вовсе не потому, что они лучше российских. А только потому, что они - шведские, а не российские (защищают интересы Швеции, а не России).

20:37

maksimalist

Его наградили за это!!! Со слов Драчева "Про женский биатлон сложно говорить без боли. Я говорил много раз и снова повторюсь — женскую сборную страны «убил» Вольфганг Пихлер. После его работы очень тяжело всё восстановить, и эта работа только началась. Фактически он загубил весь основной состав, а сейчас под флагом России бегают девушки из второго, а то и третьего. В сборной даже нет лидера, девочкам не на кого ориентироваться".

19:52

shpasic

допинг-тренер на олимпиаде и не отстранён пожизненно?

19:49

shu

позор

19:38