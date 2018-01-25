16:07 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Биатлон

Владимир Барнашов: "Елисеев получил приглашение на Олимпиаду-2018 от МОК"

Матвей ЕЛИСЕЕВ. Фото Андрей АНОСОВ, СБР
Матвей ЕЛИСЕЕВ. Фото Андрей АНОСОВ, СБР
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Председатель тренерского штаба мужской сборной России Владимир Барнашов сообщил, что Матвей Елисеев получил приглашение от Международного Олимпийского комитета (МОК) на Олимпиаду-2018.

– Елисеев получил приглашение от МОК на Олимпиаду, – сказал Барнашов.

– Кто-нибудь еще из биатлонистов получил приглашение?

– Пока нет. (Павел ГУРЕВИЧ)

Напомним, ранее Елисеев не входил в список атлетов, которые по доступной информации получили приглашения от МОК для участия в Олимпиаде-2018. Также МОК принял решение отстранить ряд других российских спортсменов от Игр – среди них Антон ШипулинСергей УстюговВиктор АнКсения Столбова и другие. Список атлетов – здесь.

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КОММЕНТАРИИ (8)
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krekemer

надо нам срочно придумать свой ОАРовский гимн,ОРАл нерушимый спортсменов свободных ,сплотила навеки великая МОК - коммисии Освальда Шимдта и Родчу ,мы с грязью сравняем и будет всем Джок,ну и т.д и т.п

18:14

krekemer

мдааа уж ,придется мальчикам передеваться в девочек и наоборот девочкам в мальчиков ,чтоб вышлли квартеты в эстафеты на ОИ,еще Мамулайнен 2 ,вместо первой мамылайнен заявите ,она там трусы с лифоном поверх формы ОАРА наденет ,вот будет вполне адекватны жест на кренделя МОК ,а опыт у Кристины уже есть ,выходить на старт в таком наряде

18:08

Да здравствуют О.И.-18 без рсфср

Интересно, патриотично откажется или будет очередным OAR с заниженной планкой социальной ответственности??? Или прикола ради 28--29. 01. задисквалят кого-то из ранее допущенной ВЕЛИКОЛЕПНОЙ тройки????

17:35

xxx5

Барнашов то тоже наверно получил, и весь состав пенсионеров, которые якобы работают на пользу российского биатлона. Уж они то поездят, за государственный счет !!!

17:34

usuns

ему специально дали приглашение, чтобы мы наскребли смешанку с позорным составом, типа вот вам - мы для вас и так делаем невозможное, чем вы недовольны?)

16:56

Levbereg

Елисеев ты уж не промахнись в того в кого надо))))

16:34

Lars Berger

Смешанная эстафета уже есть!)

16:22

karlikf1

Елисеев, получил, приглашение ))) Ну, всё, дадим жару на лыжне и стрельбище этим проклятым буржуям! Ну, а то, что Елисейка не готов ни для олимпиады, ни для Кубка мира, это фигня собачья. Его уровень на сегодняшний день, это "Ижевская винтовка". Думаю, что он и сам это прекрасно понимает. Но, раз получил приглашение, надо ехать, наверное.

16:19