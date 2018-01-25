Владимир Барнашов: "Елисеев получил приглашение на Олимпиаду-2018 от МОК"

Председатель тренерского штаба мужской сборной России Владимир Барнашов сообщил, что Матвей Елисеев получил приглашение от Международного Олимпийского комитета (МОК) на Олимпиаду-2018.
– Елисеев получил приглашение от МОК на Олимпиаду, – сказал Барнашов.
– Кто-нибудь еще из биатлонистов получил приглашение?
– Пока нет. (Павел ГУРЕВИЧ)
Напомним, ранее Елисеев не входил в список атлетов, которые по доступной информации получили приглашения от МОК для участия в Олимпиаде-2018. Также МОК принял решение отстранить ряд других российских спортсменов от Игр – среди них Антон Шипулин, Сергей Устюгов, Виктор Ан, Ксения Столбова и другие. Список атлетов – здесь.
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- Владимир Барнашов
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- Сергей Устюгов
- Матвей Елисеев
krekemer
надо нам срочно придумать свой ОАРовский гимн,ОРАл нерушимый спортсменов свободных ,сплотила навеки великая МОК - коммисии Освальда Шимдта и Родчу ,мы с грязью сравняем и будет всем Джок,ну и т.д и т.п
18:14
krekemer
мдааа уж ,придется мальчикам передеваться в девочек и наоборот девочкам в мальчиков ,чтоб вышлли квартеты в эстафеты на ОИ,еще Мамулайнен 2 ,вместо первой мамылайнен заявите ,она там трусы с лифоном поверх формы ОАРА наденет ,вот будет вполне адекватны жест на кренделя МОК ,а опыт у Кристины уже есть ,выходить на старт в таком наряде
18:08
Да здравствуют О.И.-18 без рсфср
Интересно, патриотично откажется или будет очередным OAR с заниженной планкой социальной ответственности??? Или прикола ради 28--29. 01. задисквалят кого-то из ранее допущенной ВЕЛИКОЛЕПНОЙ тройки????
17:35
xxx5
Барнашов то тоже наверно получил, и весь состав пенсионеров, которые якобы работают на пользу российского биатлона. Уж они то поездят, за государственный счет !!!
17:34
usuns
ему специально дали приглашение, чтобы мы наскребли смешанку с позорным составом, типа вот вам - мы для вас и так делаем невозможное, чем вы недовольны?)
16:56
Levbereg
Елисеев ты уж не промахнись в того в кого надо))))
16:34
Lars Berger
Смешанная эстафета уже есть!)
16:22
karlikf1
Елисеев, получил, приглашение ))) Ну, всё, дадим жару на лыжне и стрельбище этим проклятым буржуям! Ну, а то, что Елисейка не готов ни для олимпиады, ни для Кубка мира, это фигня собачья. Его уровень на сегодняшний день, это "Ижевская винтовка". Думаю, что он и сам это прекрасно понимает. Но, раз получил приглашение, надо ехать, наверное.
16:19