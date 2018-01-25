Владимир Барнашов: "Елисеев получил приглашение на Олимпиаду-2018 от МОК"

Председатель тренерского штаба мужской сборной России Владимир Барнашов сообщил, что Матвей Елисеев получил приглашение от Международного Олимпийского комитета (МОК) на Олимпиаду-2018.

– Елисеев получил приглашение от МОК на Олимпиаду, – сказал Барнашов.

– Кто-нибудь еще из биатлонистов получил приглашение?

– Пока нет. (Павел ГУРЕВИЧ)

Напомним, ранее Елисеев не входил в список атлетов, которые по доступной информации получили приглашения от МОК для участия в Олимпиаде-2018. Также МОК принял решение отстранить ряд других российских спортсменов от Игр – среди них Антон Шипулин, Сергей Устюгов, Виктор Ан, Ксения Столбова и другие. Список атлетов – здесь.