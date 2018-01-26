Тренер Юрловой: "Комиссия МОК выбила сильнейших из сборной России"

Тренер Екатерины Юрловой Анатолий Хованцев обрушился с критикой в адрес МОК из-за решения не приглашать его подопечную на Олимпиаду-2018 в Корею. По словам специалиста, у комиссии по допуску очень странные критерии.

– Вы видели эти критерии отбора МОК? – возмутился Хованцев. – Какое-то там подозрение на нарушение антидопинговых правил. За это могут не пригласить… Маразм дикий. Что, вся команда сидела на чем-то?

– Что теперь делать?

– Для остальных Олимпиады просто не будет. Это как с днем рождения – кого-то вы зовете, а кого-то нет. Вот и как здесь обращаться в CAS?

– Антон Шипулин с юристами написал письмо в МОК по этому вопросу. И на основании ответа будет обращаться в CAS. Вы не думали об этом?

– Этим должна заниматься федерация, потому что нужны финансы для коллективного иска. А если подавать персональный, то все затраты лягут только спортсмена.

– В каком настроении Екатерина?

– Как Шипулин и все остальные. А какое оно еще может быть? Она всю жизнь мечтала попасть на Олимпиаду. В Сочи, увы, не попала, надеялась выступить в Пхенчхане, а тут такое… Опять мимо Игр…

Честно говоря, на мой взгляд, комиссия МОК по допуску использовала любую возможность, чтобы выбить сильнейших спортсменов из команды. То есть там не взирали на ранги, фамилии, заслуги. Достаточно было малейшей ошибки, чтобы не получить приглашение. Как можно было проверить пробы 2013-2015 годов? Как можно верить Родченкову? Этим пробам нельзя верить. Родченкову верить нельзя, он занимался подтасовками! Абсурдное решение, что тут еще добавить?

– Вы лично знакомы с Григорием Родченковым?

– Нет, даже не виделся, кажется, с ним. (Андрей СИЗЯКИН)