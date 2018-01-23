IBU не в силах убедить МОК выдать Шипулину приглашение на Олимпиаду-2018

Глава IBU Андерс Бессеберг отметил, что союз не может вмешиваться в вопрос о недопуске биатлониста сборной России Антона Шипулина на Олимпийские игры-2018. Ранее стало известно, что Шипулин, лыжник Сергей Устюгов и шорт-трекист Виктор Ан хоть и не были фигурантами разбирательств в рамках комиссии МОК Дениса Освальда, но все равно не получили приглашение на Олимпиаду.

– IBU не в силах повлиять на этот вопрос, он должен решаться Союзом биатлонистов России и ОКР, – цитирует ТАСС Бессеберга. – Сейчас ситуация отличается от той, что была перед Играми в Рио, когда решение о приглашении принимали международные федерации. Сейчас этот вопрос находится в ведении комиссий МОК, мы не можем вмешиваться в этот процесс.

Я не знаю об этой истории, о причинах принятого решения, поскольку не был в это вовлечен. Могу только сказать, что все сильнейшие спортсмены из так называемой "красной группы" находятся под наблюдением специальной группы по антидопингвому тестированию. Но мы не участвуем в вопросе приглашений на Игры, этим занимаются две независимые комиссии, поэтому не знаю, почему было принято такое решение.

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