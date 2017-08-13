Йозеф Яндач: "На золото Олимпиады будут претендовать шесть команд, но Россия – фаворит"

Главный тренер сборной Чехии Йозеф Яндач считает, что в КХЛ созданы более выгодные условия в плане подготовки к Олимпиаде, чем это было сделано в чемпионатах Чехии и Швеции. Специалист отметил, что если Александр Овечкин отправится на Игры-2018, то он также постарается призвать в команду игроков из НХЛ.

– Выступающие в КХЛ будут в более выгодных условиях в плане подготовки к Олимпиаде, – цитирует Indes Яндача. – Пауза в регулярном чемпионате КХЛ начнется 23 января, в чешской экстра-лиге – 8 февраля, а в чемпионате Швеции – 10 февраля. В финском чемпионате вообще не будет перерыва. Получается, что у нас до первого матча будет всего одна неделя.

За золотые медали на Олимпиаде будут бороться шесть команд, но главным фаворитом будет сборная России. Что до нашей команды, хотелось бы попробовать на Играх молодых игроков. В идеале у нас должен получиться сплав молодости и опыта.

Заявление Овечкина об Олимпиаде? Если будет прецедент, если игрок из НХЛ поедет на Игры, мы, конечно же, постараемся вызвать сильнейших игроков.

Напомним, Олимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года.