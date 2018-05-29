Владислав Третьяк: "ФХР поддерживает Позднякова"

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк отметил, что его организация поддерживает Станислава Позднякова на выборах президента Олимпийского комитета России (ОКР). Также на пост главы организации претендует Александр Попов.

– ФХР поддерживает Позднякова, – цитирует пресс-служба ОКР Третьяка. – Он четко и профессионально решал все вопросы, связанные с подготовкой и участием наших спортсменов в Играх-2018.

Олимпийская реновация: кто возглавит наш спорт?