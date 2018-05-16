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Валерий Газзаев: "Спортсмены – не киборги и не клоны. Почему ВАДА лишает их права на защиту?!"

Валерий ГАЗЗАЕВ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Валерий ГАЗЗАЕВ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"

Знаменитый футбольный тренер, заместитель главы комитета Государственной Думы РФ по физической культуре, спорту и делам молодежи Валерий Газзаев 16 мая выступил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2018). Одной из тем, которую он затронул, стал подход ВАДА к проведению расследований против российских спортсменов.

– Все расследования ВАДА ведутся на основе его Кодекса, – сказал Газзаев. – Система доказательств причастности спортсмена к применению допинга, существенно отличается от общепринятых юридических норм. Отсюда несоблюдение базовых процессуальных гарантий, в том числе права на справедливое и беспристрастное рассмотрение дела, и права на защиту.

Обвинения ВАДА строятся на балансе вероятностей. То есть, с равной вероятностью нарушение могло как быть, так и не быть. Но если этот баланс качнулся в сторону "быть", уже есть основание установить факт нарушения. Кто это решает? Эксперты, определяемые, приглашаемые и субсидируемые все тем же антидопинговым агентством. Так о какой объективности расследования может идти речь в данном случае?

Нас пытаются убедить в том, что расследование Макларена и комиссии Освальда и Шмида велись в соответствии с кодексом ВАДА. При этом ссылаются на то, что спортсмены, дескать, это определенная категория людей, которая, подписав контракт, согласилась на то, чтобы в отношении нее расследование проводилось не в общем процессуальном порядке.

Категорически не согласен с такой точкой зрения. Каждый человек, независимо от того, отличается ли его социальный, трудовой либо иной статус от статуса других людей, должен обладать всеми правами и свободами, провозглашенными Всеобщей декларацией прав человека, обязательной для исполнения во всех цивилизованных странах. Спортсмены – это такие же люди, это не киборги, и не клоны, чтобы для них действовали какие-то особенные правила.

Они имеют такое же право на защиту, как и другие люди. Так как же может кодекс ВАДА быть важнее и главнее Всеобщей декларации прав человека, норм международного и национального права?

И то, что на данный момент такое вопиющее нарушение имеет место, доказывает только одно – это выгодно определенным политическим силам контролирующим деятельность ВАДА и МОК. (Дмитрий СИМОНОВ)​

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