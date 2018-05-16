Валерий Газзаев: "Спортсмены – не киборги и не клоны. Почему ВАДА лишает их права на защиту?!"

Знаменитый футбольный тренер, заместитель главы комитета Государственной Думы РФ по физической культуре, спорту и делам молодежи Валерий Газзаев 16 мая выступил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2018). Одной из тем, которую он затронул, стал подход ВАДА к проведению расследований против российских спортсменов.

– Все расследования ВАДА ведутся на основе его Кодекса, – сказал Газзаев. – Система доказательств причастности спортсмена к применению допинга, существенно отличается от общепринятых юридических норм. Отсюда несоблюдение базовых процессуальных гарантий, в том числе права на справедливое и беспристрастное рассмотрение дела, и права на защиту.

Обвинения ВАДА строятся на балансе вероятностей. То есть, с равной вероятностью нарушение могло как быть, так и не быть. Но если этот баланс качнулся в сторону "быть", уже есть основание установить факт нарушения. Кто это решает? Эксперты, определяемые, приглашаемые и субсидируемые все тем же антидопинговым агентством. Так о какой объективности расследования может идти речь в данном случае?

Нас пытаются убедить в том, что расследование Макларена и комиссии Освальда и Шмида велись в соответствии с кодексом ВАДА. При этом ссылаются на то, что спортсмены, дескать, это определенная категория людей, которая, подписав контракт, согласилась на то, чтобы в отношении нее расследование проводилось не в общем процессуальном порядке.

Категорически не согласен с такой точкой зрения. Каждый человек, независимо от того, отличается ли его социальный, трудовой либо иной статус от статуса других людей, должен обладать всеми правами и свободами, провозглашенными Всеобщей декларацией прав человека, обязательной для исполнения во всех цивилизованных странах. Спортсмены – это такие же люди, это не киборги, и не клоны, чтобы для них действовали какие-то особенные правила.

Они имеют такое же право на защиту, как и другие люди. Так как же может кодекс ВАДА быть важнее и главнее Всеобщей декларации прав человека, норм международного и национального права?

И то, что на данный момент такое вопиющее нарушение имеет место, доказывает только одно – это выгодно определенным политическим силам контролирующим деятельность ВАДА и МОК. (Дмитрий СИМОНОВ)​