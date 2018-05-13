Стрелковый союз России выдвинул Попова на пост президента ОКР

Стрелковый союз России (ССР) выдвинул четырехкратного олимпийского чемпиона Александра Попова на пост президента Олимпийского комитета России (ОКР), говорится в заявлении на сайте организации. Попов – почетный член Международного олимпийского комитета и член исполкома ОКР.

- Его многолетняя работа в исполкоме ОКР, а также в качестве председателя Общественного совета при Министерстве спорта РФ позволяют говорить о его знании реального состояния дел в российском спорте, - говорится в заявлении. - Стрелковый Союз считает, что в нынешних реалиях и имеющихся системных проблемах на должности президента ОКР нужен профессионал, способный решать вопросы не только внутри страны, но и на международном уровне, возвратив России ее статус сильной спортивной державы в международно олимпийском движении. Именно этим потенциалом и обладает Александр Попов.

Ранее действующий президент ОКР Александр Жуков заявил, что не намерен участвовать в выборах главы организации, которые пройдут 29 мая в Москве.

Отметим, что срок подачи заявки на участие в выборах истекает завтра в 18.00. На данный момент никто не зарегистрировал свою кандидатуру.