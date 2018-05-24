Станислав Поздняков: "Важно отдавать отчет, что главные не мы, а спортсмены"

Четырехкратный олимпийский чемпион по фехтованию Станислав Поздняков​ в интервью "СЭ" рассказал о своем решении баллотироваться на пост президента Олимпийского комитета России. 29 мая Олимпийскому собранию России предстоит избрать нового главу ОКР вместо Александра Жукова, который решил сосредоточиться на политической деятельности.

– Какими вы видите отношения ОКР с Министерством спорта? Прежде это были фактически параллельные структуры.

– Последние два года мы работали в тандеме. И я с гордостью могу сказать, что, особенно в прошлом сезоне, ОКР во многих случаях подстраховывал спортсменов и федерации при подготовке к Олимпийским играм. Но когда мы пытаемся найти бенефициара от высоких спортивных результатов, почему-то сразу начинаем думать, что ОКР тягается с Министерством спорта. Нужно четко понять, что главный творец золотых медалей – сам спортсмен, его тренер и федерация. А наши структуры созданы лишь для того, чтобы помогать им на государственном (как Минспорт) и общественном (как ОКР) уровнях. Важно отдавать отчет в том, кто главный. А главный – спортсмен.

– Был ли на эту тему какой-то разговор с Павлом Колобковым?

– Мы часто общаемся по разному спектру вопросов. Уверен, что в интересах российского спорта у нас получится хорошее взаимодействие и достигнем синергетического эффекта. Плюс ко всему мы с Павлом берем на себя повышенные обязательства. Ведь сквозь призму нашей работы будут смотреть на представителей всего фехтования.

– Вы с Колобковым – друзья?

– Скорее товарищи, проверенные временем. (Владимир ИВАНОВ)