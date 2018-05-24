23:45 24 мая | ОЛИМПИАДА

Станислав Поздняков: "Важно отдавать отчет, что главные не мы, а спортсмены"


Четырехкратный олимпийский чемпион по фехтованию Станислав Поздняков​ в интервью "СЭ" рассказал о своем решении баллотироваться на пост президента Олимпийского комитета России. 29 мая Олимпийскому собранию России предстоит избрать нового главу ОКР вместо Александра Жукова, который решил сосредоточиться на политической деятельности. 

 
Станислав ПОЗДНЯКОВ.Станислав Поздняков: "Не должно быть коллективной ответственности для всего российского спорта"

– Какими вы видите отношения ОКР с Министерством спорта? Прежде это были фактически параллельные структуры.

– Последние два года мы работали в тандеме. И я с гордостью могу сказать, что, особенно в прошлом сезоне, ОКР во многих случаях подстраховывал спортсменов и федерации при подготовке к Олимпийским играм. Но когда мы пытаемся найти бенефициара от высоких спортивных результатов, почему-то сразу начинаем думать, что ОКР тягается с Министерством спорта. Нужно четко понять, что главный творец золотых медалей – сам спортсмен, его тренер и федерация. А наши структуры созданы лишь для того, чтобы помогать им на государственном (как Минспорт) и общественном (как ОКР) уровнях. Важно отдавать отчет в том, кто главный. А главный – спортсмен.

– Был ли на эту тему какой-то разговор с Павлом Колобковым?

– Мы часто общаемся по разному спектру вопросов. Уверен, что в интересах российского спорта у нас получится хорошее взаимодействие и достигнем синергетического эффекта. Плюс ко всему мы с Павлом берем на себя повышенные обязательства. Ведь сквозь призму нашей работы будут смотреть на представителей всего фехтования.

– Вы с Колобковым – друзья?

– Скорее товарищи, проверенные временем. (Владимир ИВАНОВ)

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