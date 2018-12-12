Станислав Поздняков: "Уверен, что действия ОКР по борьбе с допингом позволят россиянам выступить на Олимпиаде"

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков выразил уверенность в том, что российские спортсмены смогут выступить на следующей Олимпиаде. Также он отметил усилия организации по борьбе с допингом.

- Мы в постоянном режиме работаем над улучшением антидопинга в стране, - цитируют Позднякова "РИА Новости". - Уверен, что все наши действия позволят нашим олимпийцам в полной мере выступить на предстоящих Играх.

Ранее сообщалось, что из-за дела Александра Зубкова российские спортсмены могут быть отстранены от Олимпиады в Токио. Подробнее об этом вы можете прочитать в материале "СЭ".