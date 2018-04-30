СМИ: Жуков покинет посты в ОКР и МОК

Президент Олимпийского комитета России Александр Жуков не будет выдвигать свою кандидатуру на предстоящих 29 мая выборах главы организации, утверждает Around the Rings. По информации издания, руководитель ОКР также покинет посты, которые он занимает в Международном олимпийском комитете.

Ранее сообщалось, что Жуков будет бороться за пост президента ОКР с первым вице-президентом организации Станиславом Поздняковым.

Напомним, в декабре 2017 года МОК приостановил членство Жукова в организации, также он перестал исполнять обязанности председателя координационной комиссии по подготовке к Олимпиаде 2022 года. 26 апреля МОК восстановил российского чиновника на этом посту.