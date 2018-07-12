Сара Хиршленд стала главой Олимпийского комитета США

Олимпийский комитет США (USOC) на своем официальном сайте объявил Сару Хиршленд в качестве исполнительного директора организации. Ранее она работала коммерческим директором в Ассоциации гольфа США.

Хиршленд сменила на посту исполнительного директора USOC Скотта Блэкмуна, который ушел в отставку в феврале после 8 лет работы. Отметим, что Блэкмун покинул свой пост из-за рака простаты, а также критики после скандала, связанного с бывшим врачом сборной США по гимнастике Ларри Нассаром и делом о сексуальном насилии.

Последние месяцы исполняющей обязанности исполнительного директора USOC была Сюзан Лайонс.