Россияне выиграли медальный зачет чемпионата Европы по летним видам спорта

Сборная России стала первой в общекомандном медальном зачете объединенного чемпионата Европы по летним олимпийским видам спорта. Российские спортсмены завоевали 31 золотую, 19 серебряных и 16 бронзовых медалей. Ближайший преследователь команда Великобритании (24-25-22) потеряла шансы догнать российскую команду.

Первый в истории объединенный чемпионат Европы по летним олимпийским видам спорта проходит со 2 по 12 августа в Глазго, Эдинбурге и Берлине. Он включил в себя турниры по плаванию, прыжкам в воду, синхронному плаванию, плаванию на открытой воде, велотреку, велошоссе, маунтинбайку, велоспорту-BMX, гольфу, спортивной гимнастике, академической гребле, триатлону и легкой атлетике.

