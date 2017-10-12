Правительство Швейцарии отложило принятие решения о поддержке заявки Сьона на Игры-2026

Правительство Швейцарии отложило принятие решения о поддержке Сьона в качестве кандидата на проведение зимних Олимпийских игр 2026 года, сообщает портал Inside the Games. Это произошло из-за того, что не был окончательно решен вопрос бюджетного финансирования.

Ранее Национальный олимпийский комитет (НОК) Швейцарии предоставил правительству страны доклад с информацией о том, что расходы на проведение Олимпиады составят 1,91 миллиарда долларов. При этом предполагается, что из бюджета будет выделено 1,04 миллиарда. Прогнозируется, что доходы от Игр-2026 составят 1,39 миллиарда.