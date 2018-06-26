Партнером МОК стала организация по защите экологии и климата в крупных городах

МОК на своем официальном сайте объявил о начале сотрудничества с организацией C40. Эта организация борется за сохранение экологии в крупнейших городах мира, за обеспечение устойчивого развития. В сеть С40 входят 96 крупных городов, в которых проживают 700 миллионов человек. Нынешний глава С40 – мэр Парижа Анн Идальго.

МОК и С40 будут вместе работать над экологическими программами, в частности в городах, которые примут следующие Олимпийские игры – Токио, Пекин, Париж и Лос-Анджелес. Все они входят в сеть С40.