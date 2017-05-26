Овечкин не изменил своего решения по поводу Олимпиады-2018

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин заявил, что не изменил своего решения по участию на Олимпийских играх-2018. Напомним, что НХЛ отказалась отпускать хоккеистов на международный турнир, так как не собирается делать паузу в календаре регулярного чемпионата. Овечкин заявил, что, несмотря на это все равно поедет играть за сборную России.

– Передумал ли я? Нет, – цитирует ТАСС Овечкина.

Напомним, что в этом сезоне "Вашингтон" проиграл "Питтсбургу" в 1/4 финала плей-офф НХЛ (3-4). В регулярном чемпионате россиянин провел 82 матча, в которых набрал 69 (33+36) очков, а также записал на свой счет 8 (5+3) очков в 13 встречах Кубка Стэнли.