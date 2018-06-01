12:19 | ОЛИМПИАДА

ОКР подпишет соглашение с МОК


Станислав Поздняков, во вторник избранный новым главой ОКР, сказал, что организация в скором времени подпишет соглашение с МОК о совместной организации ряда мероприятий.

– Во вторник отправляюсь в штаб-квартиру МОК для работы над соглашением, которое будет подписано несколько позднее, – сказал Поздняков на Форуме юных олимпийцев в Москве. – Оно будет рассчитано на четырехлетний период, и в нем будут четко прописаны мероприятия, которые мы будем проводить совместно с МОК по разным направлениям. Одним из них будет антидопинговое. Не буду забегать вперед, но одно из мероприятий мы уже посетили сегодня. (Антон БАБОШИН)

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Материалы других СМИ
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