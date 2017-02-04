Наталья Антюх: "Отдать медаль? Дождемся официального уведомления МОК и тогда будет видно"

Российская бегунья Наталья Антюх заявила, что подумает о возвращении медали Олимпийских игр-2012 только после официального уведомления от Международного олимпийского комитета (МОК). Ранее стало известно, что серебряные призеры Олимпиады-2012 Антонина Кривошапка, Юлия Гущина, Татьяна Фирова и Наталья Антюх будут лишены награды из-за положительной допинг-пробы Кривошапки. В пробе спортсменки обнаружили запрещенное вещество туринабол.

– Как я понимаю, Антонина Кривошапка собирается подавать апелляцию, – цитирует "Р-Спорт" Антюх. – Посмотрим, какое будет решение. Но все должно быть официально, а не так, что я прочитала в интернете информацию, получила какие-то доводы… Поэтому дождемся официального уведомления и тогда будет видно. Конечно, это все печально, но в данной ситуации мы уже ничего не можем сделать.

На данном этапе ничего не могу сказать, причем я эту информацию узнала достаточно поздно, потому что в интернете не сижу, мне не до этого. Дел у меня других полно, на интернет нет ни времени, ни возможностей. Никакого официального извещения о решении МОК у меня не было.

Вдобавок Антюх заявила, что больше не планирует участвовать в соревнованиях и ее возвращения в спорт ждать не стоит. "Нет, все, хватит", – ответила Антюх на вопрос, будет ли она далее выступать. "Нет", – подтвердила она, отвечая на вопрос, не стоит ли ожидать ее возвращения в качестве спортсменки.