МОК скорбит по случаю гибели Дениса Тена

Международной олимпийский комитет в своем Твиттере выразил соболезнования семье и близким казахстанского фигуриста Дениса Тена. Бронзовый призер Олимпиады-2014 умер 19 июля в возрасте 25 лет в больнице Алма-Аты после ножевого ранения в бедро.

- Казахстанский олимпийский комитет подтвердил, что фигурист Денис Тен, бронзовый призер в Игр в Сочи, скончался. Ему было 25 лет. Наши мысли с семьей, друзьями и всеми поклонниками фигурного катания, - говорится в сообщении МОК.

The Kazakhstan Olympic Committee has confirmed that Olympic figure skater Denis Ten, bronze medallist at Sochi 2014, has died. He was 25.



Our thoughts are with his family, friends and the figure skating community. pic.twitter.com/p65VRpvpOG – Olympic Channel (@olympicchannel) 19 июля 2018 г.

Призер Олимпиады Тен умер от ножевого ранения. Жуткая история в Казахстане