МОК скорбит по случаю гибели Дениса Тена

Международной олимпийский комитет в своем Твиттере выразил соболезнования семье и близким казахстанского фигуриста Дениса Тена. Бронзовый призер Олимпиады-2014 умер 19 июля в возрасте 25 лет в больнице Алма-Аты после ножевого ранения в бедро.
- Казахстанский олимпийский комитет подтвердил, что фигурист Денис Тен, бронзовый призер в Игр в Сочи, скончался. Ему было 25 лет. Наши мысли с семьей, друзьями и всеми поклонниками фигурного катания, - говорится в сообщении МОК.
The Kazakhstan Olympic Committee has confirmed that Olympic figure skater Denis Ten, bronze medallist at Sochi 2014, has died. He was 25.– Olympic Channel (@olympicchannel) 19 июля 2018 г.
Our thoughts are with his family, friends and the figure skating community. pic.twitter.com/p65VRpvpOG
Призер Олимпиады Тен умер от ножевого ранения. Жуткая история в Казахстане