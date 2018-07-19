16:42 | ОЛИМПИАДА

МОК скорбит по случаю гибели Дениса Тена


Международной олимпийский комитет в своем Твиттере выразил соболезнования семье и близким казахстанского фигуриста Дениса Тена. Бронзовый призер Олимпиады-2014 умер 19 июля в возрасте 25 лет в больнице Алма-Аты после ножевого ранения в бедро.

- Казахстанский олимпийский комитет подтвердил, что фигурист Денис Тен, бронзовый призер в Игр в Сочи, скончался. Ему было 25 лет. Наши мысли с семьей, друзьями и всеми поклонниками фигурного катания, - говорится в сообщении МОК. 

 

Призер Олимпиады Тен умер от ножевого ранения. Жуткая история в Казахстане

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