Михаил Дегтярев: "Российским спортсменам нужно подавать иски в гражданские суды на Родченкова"

Председатель комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев считает, что российским атлетом необходимо судиться с информатором WADA Григорием Родченковым.

- Родченков уже в Спортивном арбитражном суде (CAS) дал такие пояснения, которые полностью дезавуируют его ложь, а также все его показания и комментарии Макларену и другим институтам, - цитирует Дегтярева ТАСС. - Следственный комитет в установленные сроки провел проверку, собрал доказательства, опровергающие ложь Родченкова и передал в международные инстанции. Мне кажется, что это не конец этой истории, у некоторых стран большое желание очернить Россию, наш спорт и на этом фоне стать чуточку красивее, сильнее и быстрее. Это далеко не добросовестная конкуренция и использование Родченкова как инструмента. Большие надежды я возлагаю на судебные иски спортсменов в гражданские суды с требованием привлечь всех клеветников к ответу за ложь. И там уже будет необходимо предъявлять настоящие доказательства, а не газетные вырезки и дневники.

Ранее СК РФ опубликовал заявление на своем официальном сайте. В нем говорится, что Следственный комитет направил в WADA документы, опровергающие слова Родченкова.