МИД РФ и Минспорт подписали Концепцию о международной деятельности

Министр спорта РФ Павел Колобков и Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подписали Концепцию о международной деятельности, разработанную в соответствии с основными направлениями государственной политики в сфере международного культурно-гуманитарного сотрудничества.

- Спортсмены должны иметь все возможности, чтобы себя реализовать, – сказал Лавров, обращаясь к Колобкову. – И когда в судьбоносную идею вмешиваются не слишком чистоплотные политики, это подрывают принципы Олимпийского движения. У нас есть факты, доказывающие, что допинговые скандалы во многом были раздуты. Вместе с вами (Минспортом) будем защищать чистых спортсменов.

Поле взаимодействия с вами широкое – вопросы организации международных соревнований, защиты прав спортсменов, – сказал Колобков, обращаясь к Лаврову. – К сожалению, последнее время приходится уделять много времени защите прав. Мы уверены, что чистые спортсмены должны участвовать во всех турнирах.

Надеюсь, что благодаря сотрудничеству с вами мы решим многие наболевшие проблемы. Увы, спортсмен становится зависимым, часто его права нарушаются. Например, невыдача виз нашим спортсменам – это прямое нарушение прав спортсмена. Должны быть гарантированы права всех участников. Надо решить, как помочь чистым спортсменам и защитить все спортивное движение. Надеюсь, что вместе с вами мы сможем решить все наши идеи. (Павел ГУРЕВИЧ)