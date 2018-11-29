Лисенок Лесик – талисман II Европейских игр 2019 года в Минске

Лисенок Лесик стал талисманом II Европейских игр 2019 года в Белоруссии, сообщает ТАСС. Сегодня состоялась презентация официального символа в Минске.

– Это очень веселый, азартный, где-то хитроватый, но по-белорусски очень дружелюбный зверек, – цитирует заместителя директора фонда "Дирекция II Европейских игр 2019 года" Анатолия Котова ТАСС.

С 21 по 30 июня 2019 года состоятся Европейские игры. Около четырех тысяч спортсменов примут участие в соревновании в Минске. Всего на турнире будет представлено 15 видов спорта, где 10 из них станут квалификационными к летним Олимпийским играм 2020 года в Токио.