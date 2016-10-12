Хуан Антонио Самаранч-младший: "Если Жуков покинет координационную комиссию ОИ-2022, Бах найдет ему замену"

Вице-президент МОК Хуан Антонио Самаранч-младший считает, что в МОК быстро найдут замену Александру Жукову в случае его ухода с должности главы координационной комиссии Олимпийских зимних игр 2022 года в Пекине. Ранее стало известно, что Жуков намерен покинуть пост президента ОКР. При этом он подчеркнул, что собирается продолжить работу в МОК и на посту председателя координационной комиссии Игр-2022.

– МОК очень серьезно относится к работе координационной комиссии, – приводит Inside The Games слова Самаранча-младшего. – Мы считаем, что комиссия является чрезвычайно важным элементом в организации Игр. Если новость подтвердится, уверен, президент МОК Томас Бах примет незамедлительное решение о назначении нового главы комиссии.

По информации издания, уход Жукова с поста президента ОКР может повлечь за собой потерю статуса члена МОК.



