Голодец и Поздняков вошли в оргкомитет по подготовке к Олимпиаде, Мутко и Жуков - исключены

Заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец и президент ОКР Станислав Поздняков вошли в состав оргкомитета по подготовке российских спортсменов к Олимпиаде и Паралимпиаде, сообщает официальный портал правовой информации.

Голодец возглавила комитет, Поздняков стал ее заместителем. Кроме тоого, в состав оргкомитета вошли заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин и руководитель главного управления по обеспечению участия в олимпийских спортивных мероприятиях ОКР Андрей Конокотин.

Исключены из состава оргкомитета бывший глава ОКР Александр Жуков и бывший министр спорта, вице-премьер РФ Виталий Мутко.