Дмитрий Медведев: "Олимпийское наследие используем на всю катушку"

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в ходе совещания по вопросам условий подготовки спортсменов сборных команд России рассказал о последующем использовании инфраструктуры ОИ-2014 и ЧМ-2018.

– Мы используем те возможности, которые появляются от проведения крупных международных соревнований, и в последний год мы используем их, что называется, на всю катушку. Хорошо работает программа олимпийского наследия Игр в Сочи, – отметил Медведев. – На 15 объектах идет подготовка спортсменов по 10 видам спорта: бобслей, санный спорт, прыжки на лыжах с трамплина, двоеборье, лыжные гонки, биатлон, фигурное катание, керлинг, шорт-трек и горнолыжный спорт. Словом, основные олимпийские виды спорта. К проведению ЧМ-2018 мы запланировали строительство семи стадионов и 96 тренировочных площадок. После чемпионата мира эти стадионы будут использоваться по прямому назначению, а площадки будут переданы 30 детско-юношеским спортивным школам. (Мария МАРКОВА)