Дата рассмотрения апелляции Мутко пока не определена

Спортивный арбитражный суд (САS) пока не определил дату рассмотрения дела "Мутко против Международного олимпийского комитета".

- Когда состоится слушание по этому делу, пока не решено, - сообщили "СЭ" в секретариате САS. - Как только она определится, информация будет размещена на сайте САS - в перечне дел, по которым назначены слушания.

Как известно, Международный олимпийский комитет (МОК) 5 декабря 2017 года пожизненно отстранил Виталия Мутко от участия в любой роли в Олимпийских играх. Затем вице-премьер РФ обжаловал это решение МОК в арбитражном суде. (Александр БОБРОВ)