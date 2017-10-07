Члены МОК призвали реформировать организацию

Члены Международного олимпийского комитета (МОК) Ричард Петеркин, Барри Майстер и Хэйли Уикенхайзер призвали к проведению решительных реформ в организации. Иначе, по их мнению, олимпийское движение потеряет в своем имидже. Отмечается, что это особенно актуально из-за ареста главы Национального олимпийского комитета Бразилии Карлоса Артура Нузмана, подозреваемого в коррупции.

Уикенхайзер призвала к увольнению всех, кто нарушил кодекс этики МОК. Майстер отметил, что целостность спорта дискредитирована из-за действий нескольких людей.

– Репутационный ущерб, нанесенный олимпийскому движению, огромен, – цитирует Петеркина insidethegames.biz. – будут еще и другие разоблачения. Подобное уже произошло с ФИФА и ИААФ. Все международные спортивные федерации были запятнаны, независимо от их руководства. Нам нужно очистить это болото.