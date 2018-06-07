Бах пригласил представителей КНДР и Кореи на встречу 23 июня

Президент МОК Томас Бах пригласил делегации из КНДР, Кореи, Китая и Японии провести встречу в Лозанне 23 июня, сообщает ТАСС. В Международный олимпийский день планируется продолжить диалог о ситуации на Корейском полуострове.

- Эта встреча станет еще одним шагом олимпийского спорта в содействии продолжения диалога на Корейском полуострове, - сказал Бах. - Совместное шествие делегаций КНДР и Кореи на церемонии открытия Олимпиады в Пхенчхане показало ту роль, которую олимпийское движение может сыграть в достижении мира. Спорт должен продолжать строить мосты и показывать, что он может сделать для объединения людей.