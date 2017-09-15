Алексей Бадюков: "Овечкину пришлось смириться с решением НХЛ по Олимпиаде"

Хоккейный эксперт Алексей Бадюков отметил, что своими заявлениями об участии на Олимпиаде нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин пытался подстегнуть всех хоккеистов лиги. Напомним, что сегодня россиянин официально подтвердил, что не сможет поехать на Игры-2018.

– Овечкин завил, что смирился с неучастием в Олимпийских играх. Он правильно поступил?

– Такое решение ожидаемо, потому что ранние заявления были сделаны где-то сгоряча, – сказал Бадюков. – Александр очень хотел поехать на Олимпиаду. До лета еще была надежда на то, что решение НХЛ изменится и хотя бы несколько человек отпустят. Переговоры шли и в определенных кругах надежды были. Александр ведь пытался выразить позицию многих игроков, не только сборной России и подстегнуть таких хоккеистов, как Кросби, чтобы сделали исключении хотя бы для некоторых. Однако этого не произошло и Овечкину пришлось смириться. В его изначальных заявлениях нет ничего страшного. Это был порыв сердца.

– Овечкин изначально шел на риск, давая обещание, что в любом случае выступит на Олимпиаде?

– На тот момент Саша был уверен, что сможет договориться или повлиять на ситуацию, но потом Гэри Бэттмен завил, что будет штраф от дести миллионов, если владельцы клубов отпустят игроков на Олимпиаду. Теперь уже окончательно все. К этому и шло. НХЛ пошло по пути выставления себя, как лиги номер один. Мы это видим по последним движениям, особенно после кубка мира. Посмотрим, что будет после подписания договора с профсоюзом, но надо думать уже не об этой Олимпиаде. Она пройдет без игроков НХЛ. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Овечкин смирился с тем, что не поедет на Олимпиаду-2018