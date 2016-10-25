11:21 | ГРЕБЛЯ

Пять кандидатов претендуют на пост главы Федерации гребного спорта России

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Пять кандидатов претендуют на пост президента Федерации гребного спорта России (ФГСР), информирует официальный сайт организации.

В список претендентов вошли действующий президент ФГСР Вениамин Бут, первый вице-президент федерации Сергей Поздеев, студент четвертого курса Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма Александр Петров, ответственный секретарь ФГСР с 2008 по 2012 год Ирина Тропина (Соколова) и олимпийский чемпион Игр в Афинах Алексей Свирин.

Прием заявок на пост главы организации закончился в ночь на 25 октября. Отчетно-выборная конференция состоится 12 ноября.

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