Владимир Васильев: "В следующем году планирую поехать на "Дакар"

Российский гонщик команды G-Energy Владимир Васильев подвел итоги ралли-марафона "Африка Рейс", в котором он занял второе место, и отметил, что планирует поехать на "Дакар" в следующем году.

– Сегодня было все иначе, чем в прошлом году, – цитирует Васильева пресс-служба команды. – На пляже Розового озера в прошлом году от нас все багги уехали. В этом году мы встали на стартовой позиции прямо на край воды, где жёсткий грунт, и уверенно промчали, проиграв Серрадори лишь 17 секунд. Надо отметить, что если в прошлом году гонка была во многом подготовлена для багги, то в этом – только для багги. Мы не планировали сдавать позиции, и у нас неплохо получалось, если бы не досадная поломка небольшой детали. Техника в целом работала исправно – это результат хорошей работы всей нашей команды, но если бы не тот день со сломанным роликом, возможно, все было бы иначе. Гонка очень интересная, рады, что победитель оказался достойным соперником. В следующем году, если позволит здоровье, планирую поехать на "Дакар" в Южную Америку.