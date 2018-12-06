Владимир Путин поздравил "КАМАЗ-мастер" с очередной победой в "Дакаре"

Президент РФ Владимир Путин поздравил гоночную команду "КАМАЗ-мастер" с 30-летием и 15-й победой в очередном ралли-рейде "Дакара". Российский экипаж выступает в ралли-гонках в классе грузовиков.

Напомним, что "КАМАЗ-мастер" под руководством Эдуарда Николаева стал победителем очередного ралли-рейда "Дакар" в зачете грузовиков. Другой российский экипаж под управлением Айрата Мардеева стал бронзовым призёром гонки. Нынешняя победа россиян стала 15-м чемпионством "КАМАЗ-мастера" в этой гонке.

– Я хочу вас всех поздравить! Это уникальное просто достижение, по-другому не скажешь. "Дакар" простым не бывает, – приводит слова Путина сайт Кремля. – И все, кто понимает, что это такое, все следят за тем, как вы боретесь за первенство, причем с замиранием сердца. Кроме того, что это тяжелая работа, это еще и опасная работа в полном смысле этого слова. То, что вам 15 раз удается выиграть, – это просто невероятный результат, невероятное командное достижение.

Конечно, пилоты играют самую, наверное, существенную роль, но тем не менее без подготовки техники, без обслуживания, без командной работы результата бы уже не было. Это говорит и о предприятии, на котором производится техника, и об уровне подготовки всей команды. Хотелось бы и дальше видеть ваши успехи. Надеюсь, так оно и будет!