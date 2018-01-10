03:15 | АВТО / МОТО — Автоспорт

Виллаш-Боаш госпитализирован после аварии на "Дакаре"

Сегодня. Экипаж Андре ВИЛЛАШ-БОАША не сумел завершить четвертый этап "Дакара". Фото Twitter
Сегодня. Экипаж Андре ВИЛЛАШ-БОАША не сумел завершить четвертый этап "Дакара". Фото Twitter
10

Бывший главный тренер "Зенита" Андре Виллаш-Боаш попал в аварию во время 4-го этапа "Дакара-2018". 40-летний португалец на вертолете был доставлен в больницу, после того как его внедорожник не справился с дюной.

- Андре был доставлен в больницу с болью в спине, - цитирует Record директора команда Жана-Марка Фортина. - Это печально, тем более, что Андре отлично дебютировал.

Позднее португалец написал в своем Инстаграме, что его здоровью ничего не угрожает.

"Хочу сказать всем, что я и мой штурман Рубен находимся в безопасности и с нами все хорошо. Мы возвращаемся в бивуак. Мы спрыгнули с дюны и разбили бампер автомобиля. "Дакар", к сожалению, для нас закончен. Повезет в следующий раз. Спасибо всем за вашу поддержку", - написал на своей странице в Инстаграме Виллаш-Боаш.

Напомним, после третьего этапа Виллаш-Боаш на в генеральной классификации зачета внедорожников занимал 39-е место.

10
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (10)
Войти, чтобы оставить комментарий

Гаттузо Крут!!!!!!#!

Так на то он и шахматист ,что на 10 ходов уперед все дюны просчитывает!

11:19

spartak-msk

Боаш спину повредил, дюну Гинер подкупил

10:23

Serenky25

Наш шахматист Сергей Карякин может, а этот нет! (((:

09:38

alex-ls

ну тут уж не поплачешься :)

08:40

vasiunchik

Самое страшное для Боаша, что на дюну и пожаловаться то некому...

07:18

icezellion

bright, да, меня тоже забавляли эти комментарии. По сути рейд только-только начался, если хотя б половину трассы проехал, тогда можно было бы осторожно говорить о том, что хотя бы финишировать реально.

06:55

Trezvy

Каждый должен заниматься своим делом, а не садиться в чужие сани.

06:43

Millwall82

Доовые....рыжий, хотя всем бы как и ему бабло лопатой гребсти, в 40 лет.

05:14

bright

А какие были комментарии после первых трех этапов про профессиональных гонщиков, которым нужно завязывать с гонками из-за того, что любитель с нуля пришел и начал высокие места занимать. Посложнее трасса и вот проявилась разница.

04:48

sidnet78

До бегались, до прыгались, до скакались.. Добавте- до ездился

03:57