Виллаш-Боаш госпитализирован после аварии на "Дакаре"

Бывший главный тренер "Зенита" Андре Виллаш-Боаш попал в аварию во время 4-го этапа "Дакара-2018". 40-летний португалец на вертолете был доставлен в больницу, после того как его внедорожник не справился с дюной.
- Андре был доставлен в больницу с болью в спине, - цитирует Record директора команда Жана-Марка Фортина. - Это печально, тем более, что Андре отлично дебютировал.
Позднее португалец написал в своем Инстаграме, что его здоровью ничего не угрожает.
"Хочу сказать всем, что я и мой штурман Рубен находимся в безопасности и с нами все хорошо. Мы возвращаемся в бивуак. Мы спрыгнули с дюны и разбили бампер автомобиля. "Дакар", к сожалению, для нас закончен. Повезет в следующий раз. Спасибо всем за вашу поддержку", - написал на своей странице в Инстаграме Виллаш-Боаш.
Напомним, после третьего этапа Виллаш-Боаш на в генеральной классификации зачета внедорожников занимал 39-е место.
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Так на то он и шахматист ,что на 10 ходов уперед все дюны просчитывает!
11:19
spartak-msk
Боаш спину повредил, дюну Гинер подкупил
10:23
Serenky25
Наш шахматист Сергей Карякин может, а этот нет! (((:
09:38
alex-ls
ну тут уж не поплачешься :)
08:40
vasiunchik
Самое страшное для Боаша, что на дюну и пожаловаться то некому...
07:18
icezellion
bright, да, меня тоже забавляли эти комментарии. По сути рейд только-только начался, если хотя б половину трассы проехал, тогда можно было бы осторожно говорить о том, что хотя бы финишировать реально.
06:55
Trezvy
Каждый должен заниматься своим делом, а не садиться в чужие сани.
06:43
Millwall82
Доовые....рыжий, хотя всем бы как и ему бабло лопатой гребсти, в 40 лет.
05:14
bright
А какие были комментарии после первых трех этапов про профессиональных гонщиков, которым нужно завязывать с гонками из-за того, что любитель с нуля пришел и начал высокие места занимать. Посложнее трасса и вот проявилась разница.
04:48
sidnet78
До бегались, до прыгались, до скакались.. Добавте- до ездился
03:57