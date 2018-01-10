Виллаш-Боаш госпитализирован после аварии на "Дакаре"

Бывший главный тренер "Зенита" Андре Виллаш-Боаш попал в аварию во время 4-го этапа "Дакара-2018". 40-летний португалец на вертолете был доставлен в больницу, после того как его внедорожник не справился с дюной.

- Андре был доставлен в больницу с болью в спине, - цитирует Record директора команда Жана-Марка Фортина. - Это печально, тем более, что Андре отлично дебютировал.

Позднее португалец написал в своем Инстаграме, что его здоровью ничего не угрожает.

"Хочу сказать всем, что я и мой штурман Рубен находимся в безопасности и с нами все хорошо. Мы возвращаемся в бивуак. Мы спрыгнули с дюны и разбили бампер автомобиля. "Дакар", к сожалению, для нас закончен. Повезет в следующий раз. Спасибо всем за вашу поддержку", - написал на своей странице в Инстаграме Виллаш-Боаш.

Напомним, после третьего этапа Виллаш-Боаш на в генеральной классификации зачета внедорожников занимал 39-е место.