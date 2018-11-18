Тиктум выиграл гонку в Макао, которая на час прерывалась из-за жуткой аварии

Пилот молодежной программы "Ред Булла" Дэн Тиктум выиграл "Гран-при Макао" в "Формуле-3". Эта победа стала для него второй подряд в Макао. Второе место занял партнер Тиктума по команде Motorpark Джоэл Эрикссон, замкнул тройку Саша Фенестраз из Carlin.

Сын семикратного чемпиона мира в "Формуле-1" Михаэля Шумахера Мик финишировал пятым.

Отметим, что гонка останавливалась на час из-за жуткой аварии, в которую попала 17-летняя немецкая пилотесса София Флерш. Ее болид потерял управление и на скорости свыше 200 км/ч вылетел через ограждение. В результате помимо самой спортсменки пострадал другой гонщик, в которого она врезалась, а также маршалы и фотографы – они все доставлены в больницу.