Страшная авария в Спа. Пострадали восемь человек. Видео

Сегодня утром на трассе Спа-Франкоршам произошла серьезная авария. За несколько минут до окончания второго заезда Lamborghini Super Trofeo, проходившего в рамках гонок поддержки марафона "24 часа Спа", шведский пилот Фредрик Бломстед вылетел с трассы перед поворотом Stavelot и ударился о рельс безопасности, рядом с которые располагался один из постов маршалов.

Как утверждает Autosport, обломками машины были ранены восемь человек. Двое получили травмы средней тяжести. Сообщается, что обошлось без фатальных последствий – все пострадавшие находятся в сознании и их жизни ничего не угрожает.