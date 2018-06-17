Роман Русинов: "Еще не осознал, что мы выиграли. Это круто!"

Пилот российской команды G-Drive Racing Роман Русинов прокомментировал победу в классе LMP2 в гонке "24 часа Ле-Мана".

"У нас было много попыток, наконец, нам это удалось, - цитирует россиянина ТАСС. - На самом деле я еще не осознал, что мы выиграли. Это круто! Это была отличная гонка, мы справились. Последний час был самым сложным, мне было бы проще, если бы я был в машине. Это первая победа России в LMP2.

Вместе с российским гонщиком за команду выступали французы Жан-Эрик Вернь и Андреа Пиццитола.