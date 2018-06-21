Отец гонщика NASCAR прорвался на трассу и вытащил сына из загоревшейся машины

Гонщик Майк Джонс стал участником аварии во время гонки NASCAR в Вирджинии. Его автомобиль столкнулся с машиной соперника, после чего врезался в ограждение и загорелся.

Отец гонщика Дин Джонс следил за выступлением на пит-стопе. Увидев, что машина сына воспламенилась, он бросился спасать сына. Родитель опередил пожарных, после чего включил систему пожаротушения.

NASCAR, несмотря на героизм отца, наказала Джонса-старшего за выход на трассу во время гонки, поставив его на испытательный срок.

– У меня не оставалось времени на то, чтобы испугаться, я должен был вытащить сына из машины, – цитирует RacingNews.co Джонса-старшего. – Я всего лишь отец, который помог своему ребенку.

Никто не мог бы помешать мне спасти сына. Даже Иисус.