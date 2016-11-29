13:21 | АВТО / МОТО — Автоспорт

Леклер заменит Гасли в команде "Према" в GP2

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Чемпион 2016 года в GP3 Шарль Леклер в следующем сезоне будет выступать в серии GP2 за команду "Према". За эту команду в нынешнем году выступал пилот программы развития молодых пилотов "Ред Булла" Пьер Гасли, который стал чемпионом в GP2. Именно Гасли и заменит монегаск Леклер, входящий в программу развития "Феррари". Он будет выступать с Антонио Фуоко.

Гасли пока остается без команды. Ранее предполагалось, что он может заменить в "Торо Россо" Даниила Квята, однако итальянская команда "Формулы-1" сохранила россиянина в своем составе на следующий год.

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