Леклер заменит Гасли в команде "Према" в GP2

Чемпион 2016 года в GP3 Шарль Леклер в следующем сезоне будет выступать в серии GP2 за команду "Према". За эту команду в нынешнем году выступал пилот программы развития молодых пилотов "Ред Булла" Пьер Гасли, который стал чемпионом в GP2. Именно Гасли и заменит монегаск Леклер, входящий в программу развития "Феррари". Он будет выступать с Антонио Фуоко.

Гасли пока остается без команды. Ранее предполагалось, что он может заменить в "Торо Россо" Даниила Квята, однако итальянская команда "Формулы-1" сохранила россиянина в своем составе на следующий год.