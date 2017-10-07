Леклер стал чемпионом "Формулы-2"

Пилот молодежной программы "Феррари" Шарль Леклер досрочно стал чемпионом "Формулы-2". Титул ему принесла победа в субботней гонке "Гран-при Хереса". Монегаск из команды Prema стал недосягаемым для конкурентов. Отметим, что в этой гонке россиянин Артем Маркелов из команды Russian Time стал пятым.

До конца сезона в "Формуле-2" остается провести одну гонку в Хересе и две в Абу-Даби. Отметим, что Леклер с большой долей вероятности в следующем сезоне будет выступать за "Заубер" в "Формуле-1".