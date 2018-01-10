Леб снялся с "Дакара" из-за травмы штурмана

Девятикратный чемпион мира по ралли француз Себастьян Леб, выступающий в классе легковых автомобилей за "Пежо" досрочно завершил выступление в ралли-марафоне "Дакар", сообщает пресс-служба соревнований. Причиной отказа от продолжения выступления в гонке стала травма штурмана Даниэля Елены в аварии на пятом этапе.

Отметим, что после четырех этапов Леб располагался на втором месте в зачете легковых автомобилей. Его отставание от соотечественника и партнера по команде Стефана Петеранселя составляло 6 минут 55 секунд.

Ранее досрочно завершили участие в марафоне экс-главный тренер "Зенита" Андре Виллаш-Боаш и действующий чемпион "Дакара" в классе квадроциклов Сергей Карякин.