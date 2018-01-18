Экипаж Шибалова снят с "Дакара" по решению судей

Экипаж "КАМАЗ-Мастер" под управлением Антона Шибалова был снят с ралли-марафона "Дакар-2018" по решению судей. Решение было принято из-за того, что грузовик российского гонщика пропустил контрольные точки на 10-м этапе соревнований.

После пожара на первой половине спецучастка 16 января экипаж Шибалова самостоятельно ликвидировал последствия возгорания и отправился на старт второго спецучастка. Во пути стало понятно, что инцидент нанес ущерб грузовику - в связи с этим было принято решение финишировать, не взяв все контрольные точки.

"Обычная судейская практика в таких случаях – пенализация с присуждением штрафного времени, - говорится в сообщении на официальном сайте команды. - Поэтому снятие экипажа с гонки, причем экипажа, не претендующего на подиум, - это, по мнению экспертов, чрезмерно строгое и неоднозначное решение, которое ослабит российскую команду".

Таким образом, функции "технички" по решению руководителя команды Владимира Чагина возложены на экипаж Дмитрия Сотникова. После завершения Шибаловым выступление на "Дакаре" в гонке остаются экипажи Эдуарда Николаева, Айрата Мардеева и Сотникова.

Напомним, после 10 этапов экипаж Шибалова располагался на 14-м месте в генеральной классификации в зачете грузовиков, отставая от первого места более чем на 10 часов.