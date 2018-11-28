Тренер по кудо, ударивший ребенка ногой в голову, задержан

Тренер по кудо Иван Кирилко, ударивший ребенка ногой в голову, задержан полицией Наро-Фоминска, информирует официальный сайт Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Московской области. Инцидент произошел в марте 2018 года, но огласку получил только сейчас.

– Предварительно установлено, что 11 марта 2018 года, тренер полноконтактного боевого единоборства, находясь в помещении спортивной школы, расположенной в городе Наро-Фоминске, в процессе тренировки нанес удар ногой в область головы 9-летнему мальчику. Подозреваемый задержан. В ближайшее время следствием будет решен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения, – говорится в сообщении.

Тренер наказал ребенка, ударив его ногой в лицо. Видео